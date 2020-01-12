Экс-депутат Рады призвал отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава запрещенной в России организации «Меджлис» и бывший депутат украинской Рады Рефат Чубаров написал в соцсети про годовщину «сожжения Москвы» и просил у подписчиков варианты, как можно отпраздновать дату. Комментаторы поддержали идею и даже предложили «повторить».

«3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — написал Чубаров в Facebook.

После публикации под постом начали собираться различные варианты комментаторов, которые выступили за идею праздника.

«Во-первых, считаю целесообразным установить памятник Девлет-Гирею в Киеве. У этого памятника нужно провести торжественный митинг. Кажется, это событие будет интересно и нашим украинским братьям», — предложил один из пользователей.

Другой заявил, что Нацбанк Украины может выпустить «внеплановую монету» или «памятную медаль», а украинская почта — «серию почтовых марок и конверты».

«Может на материковой Украине что-либо назовут именем героя или общественного деятеля, деятеля культуры крымско-татарского народа? Ну как во Львове после чеченской войны осталась улица Джохара Дудаева», — отметила еще одна пользовательница.

Многие комментаторы не стали предлагать подобные варианты, а обошлись более жесткими высказываниями. Среди них были: «однозначно повторить» или лучше «спалить Москву».

Как напоминает «Царьград», нападение Девлет-Гирея на Москву произошло в 1571 году. Тогда хану удалось обойти русские войска и осадить город. В результате произошел крупный пожар, который почти полностью уничтожил Москву.