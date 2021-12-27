Экс-депутат Рады призвал НАТО выдвинуть встречные требования России

НАТО следовало бы потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом, обсуждая гарантии безопасности, в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — предположил Мураев.



По словам экс-депутата, Россия и Североатлантический альянс хотят разделить сферы влияния в мире. А между США и Россией в настоящий момент готовится большая сделка. По мнению Мураева, Штаты примут любые условия, чтобы не допустить союза РФ и Китая. При этом ситуация должна быть победной и для Джо Байдена, и для Владимира Путина.

Бывший депутат развел миф о якобы готовящейся третьей мировой войне. По его мнению, такого не будет, поскольку это означало бы конец для всего человечества и конец жизни на планете. Ядерное оружие сегодня рассматривают только как инструмент сдерживания.

Ранее российский МИД опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности. В частности, РФ предложила государствам — членам Альянса принять обязательства, исключающие включение Украины в его состав. Также Россия призвала не допустить дальнейшего расширения вооружения НАТО на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.



На Западе эти требования посчитали ультиматумом. Генсек Альянса Йенс Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января. В России подчеркнули, что готовы к прямому диалогу по гарантиям безопасности.