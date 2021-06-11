Экс-депутат Рады пришел на суд по своему делу пьяным

Судебное заседание по делу бывшего депутата Верховной рады Украины Дмитрия Крючкова пришлось перенести. Политик на него опоздал и заявился на слушание нетрезвым.

Трансляцию заседания вел Высший антикоррупционный суд страны на своем YouTube-канале.

Судья обратил внимание на «нетвердую походку» бывшего парламентария. Крючков не стал отрицать, что пил, но накануне — на дне рождения. Среди алкоголя, который употребил экс-депутат, была водка.

За неуважение к суду Крючкова привлечь не смогли. В итоге заседание по делу перенесли на 12 июня.

Дмитрий Крючков является главой правления компании «Энергосеть». Ему вменяют нанесение ущерба государству на сумму около 12,9 миллиона долларов. В пересчете на гривны это более 346 миллионов.

В 2019 году после визита Крючкова к заместителю генпрокурора Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура страны возбудила еще одно дело против экс-президента Петра Порошенко — о злоупотреблении властью или служебным положением. Пятого украинского президента заподозрили в незаконном распределении должностей в «Центрэнерго».