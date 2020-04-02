Экс-депутат Рады предупредил Украину об «итальянском» сценарии с коронавирусом
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет развиваться по «итальянскому» сценарию. Об этом сообщил «Царьград».
Мосийчук заметил «беспомощность правоохранительных органов» Незалежной.
Политик уточнил, что власти страны еще могут спасти положение. По его мнению, необходимо заняться грамотной организацией работы, не теряя времени.
«Но над этим нужно работать, а не устраивать шоу, которые мы ежедневно наблюдаем», — подчеркнул экс-депутат.