Экс-депутат Рады предупредил Украину об «итальянском» сценарии с коронавирусом

Мосийчук заметил «беспомощность правоохранительных органов» Незалежной.

Политик уточнил, что власти страны еще могут спасти положение. По его мнению, необходимо заняться грамотной организацией работы, не теряя времени.

«Но над этим нужно работать, а не устраивать шоу, которые мы ежедневно наблюдаем», — подчеркнул экс-депутат.