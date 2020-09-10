Экс-депутат Рады предрек конец Украины из-за Зеленского
Свое мнение экс-парламентарий высказал в эфире телеканала «Наш», опубликовав выпуск на YouTube.
Мураев пояснил, что одной из проблем является политика Зеленского относительно иностранных государств. Из-за поступков президента судебная власть может оказаться в их руках. Это приведет к созданию на Украине «карательной вертикали», которая будет управлять политиками.
«Если досидит, страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — сказал бывший депутат Рады.
По его мнению, экономический курс государство тоже взяло неверный. «Нас просто ограбили, дав возможность американским спекулянтам заработать. Я считаю, это измена родине», — подчеркнул Мураев.
Ранее политик заметил, что в случае повторения Майдана Украина может потерять сразу восемь регионов. Институты власти в 2014 году были уничтожены принятыми реформами, правоохранительная система в стране тоже исчезла