Экс-депутат Рады предрек конец Украины из-за Зеленского

Президентство Владимира Зеленского положит конец существованию Украины. Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинский лидер «не понимает, что делает».

Свое мнение экс-парламентарий высказал в эфире телеканала «Наш», опубликовав выпуск на YouTube.

Мураев пояснил, что одной из проблем является политика Зеленского относительно иностранных государств. Из-за поступков президента судебная власть может оказаться в их руках. Это приведет к созданию на Украине «карательной вертикали», которая будет управлять политиками.

«Если досидит, страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — сказал бывший депутат Рады.

По его мнению, экономический курс государство тоже взяло неверный. «Нас просто ограбили, дав возможность американским спекулянтам заработать. Я считаю, это измена родине», — подчеркнул Мураев.

Ранее политик заметил, что в случае повторения Майдана Украина может потерять сразу восемь регионов. Институты власти в 2014 году были уничтожены принятыми реформами, правоохранительная система в стране тоже исчезла