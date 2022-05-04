Экс-депутат Рады предрек южным регионам Украины возвращение к России

Южным регионам не место в составе украинского государства, заявил РИА «Новости» экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Он отметил, что Херсонская область, Николаев и Одесса «всегда исторически принадлежали и тяготели к России».

Будущее южных регионов Журавко видит в политической и экономической интеграции с Россией.

«Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — подчеркнул бывший депутат Рады.

Вся Херсонская область находится под контролем ВС РФ. Регион перешел в рублевую зону после освобождения от украинских националистов. Власти Украины демонстративно отключили там мобильную связь и интернет.

Также российские военные контролируют приазовскую часть Запорожской области — там уже налаживаются торговые связи с Крымом, возобновилось вещание российских телеканалов.