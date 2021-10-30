Экс-депутат Рады попросил Россию об экономической блокаде Украины
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко попросил Россию об экономической блокаде Украины
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко попросил Россию об экономической блокаде Украины, поскольку поставка газа и нефтепродуктов «позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну в Донбассе». Такое мнение Журавко выразил на своей странице в Facebook.
От происходящего, по мнению политика, пострадают прежде всего рядовые украинцы.
Журавко считает, что в таких условиях «белорусам и россиянам необходимо как никогда сплотиться вокруг своих лидеров». При этом России и Белоруссии «помогать братскому народу Украины нельзя» — иначе народ не начнет самостоятельно бороться против беспредела.
Украинская энергетическая система разрушается из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Власти пытаются его оправдать тяжелой ситуацией из-за провала в подготовке запасов угля и поддержки добывающих предприятий, заявила накануне депутат Верховной рады Людмила Буймистер. По ее словам, , из-за импорта электроэнергии генерирующие компании Украины недополучают необходимые средства. На этом фоне, отметила депутат, атомная генерация страны не может функционировать нормально.