Экс-депутат Рады попросил Россию об экономической блокаде Украины

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко попросил Россию об экономической блокаде Украины, поскольку поставка газа и нефтепродуктов «позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну в Донбассе». Такое мнение Журавко выразил на своей странице в Facebook.

От происходящего, по мнению политика, пострадают прежде всего рядовые украинцы.

Журавко считает, что в таких условиях «белорусам и россиянам необходимо как никогда сплотиться вокруг своих лидеров». При этом России и Белоруссии «помогать братскому народу Украины нельзя» — иначе народ не начнет самостоятельно бороться против беспредела.

Украинская энергетическая система разрушается из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Власти пытаются его оправдать тяжелой ситуацией из-за провала в подготовке запасов угля и поддержки добывающих предприятий, заявила накануне депутат Верховной рады Людмила Буймистер. По ее словам, , из-за импорта электроэнергии генерирующие компании Украины недополучают необходимые средства. На этом фоне, отметила депутат, атомная генерация страны не может функционировать нормально.