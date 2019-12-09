Экс-депутат Рады получил 2 года колонии за нападение на посольство России в Киеве

Мосгорсуд признал бывшего депутата украинской Верховной рады Николая Рудьковского виновным в нападении на здание посольства России в Киеве. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

Бывший украинский депутат признался в нападении на посольство РФ в Киеве Подробнее

«Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет колонии общего режима», — цитирует РИА «Новости» судью Елену Поспелову.

Дело бывшего депутата рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину. Во время заседания прокурор просил суд назначить наказание в виде шести лет заключения, но Рудьковского приговорили к двум годам. Его признали виновным в нападении на посольство «с целью осложнить международные отношения».

Нападение на здание российского посольства произошло в Киеве 14 июня 2014 года. Следователи выяснили, что Рудьковский действовал вместе с членами украинской националистической организации «Правый сектор»*.

Он кинул в посольство камень и скрылся. Также нападавшие кидали краску, яйца и обломки брусчатки. Общий нанесенный ущерб оценили в 14 миллионов рублей. Рудьковского задержали осенью 2018 года.

*«Правый сектор» — признанная и запрещенная на территории РФ экстремистская организация