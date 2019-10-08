Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве

«Взять под стражу без права внесения залога до 4 декабря. Постановление может быть обжаловано в пятидневный срок», — произнесла судья.

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Пашинский проходил по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.

Он рассказал, что нападавший угрожал их убить. Тогда Пашинский выстрелил неизвестному в ногу. Сам пострадавший позднее утверждал, что депутат Рады промахнулся, так как выстрелить он намеревался в грудь.

Защитник Пашинского Андрей Федур заявил о намерении подавать апелляцию. Он добавил, что жизнь экс-депутата в опасности.