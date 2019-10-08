Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве
С 7 октября до 4 декабря бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский будет находиться под стражей. Такое решение принял Печерский районный суд Киева. Трансляцию из зала суда вел украинский телеканал «Наш».
«Взять под стражу без права внесения залога до 4 декабря. Постановление может быть обжаловано в пятидневный срок», — произнесла судья.
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Пашинский проходил по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.
Он рассказал, что нападавший угрожал их убить. Тогда Пашинский выстрелил неизвестному в ногу. Сам пострадавший позднее утверждал, что депутат Рады промахнулся, так как выстрелить он намеревался в грудь.
Защитник Пашинского Андрей Федур заявил о намерении подавать апелляцию. Он добавил, что жизнь экс-депутата в опасности.