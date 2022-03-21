Экс-депутат Рады осудил угрозы ведущей украинского ТВ в адрес семей российских военных

Бывший украинский депутат Илья Кива осудил угрозы в адрес жен и детей российских военных, которые ранее озвучила в эфире украинского телеканала «1+1» ведущая Наталья Мосейчук.

В своем Telegram-канале Кива разместил запись эфира украинского телеканала, в котором Мосейчук обращается «к родственникам особенно русских летчиков, особенно к женам». Ведущая прямо угрожает им. По ее словам, адресаты ее сообщения должны «бояться и понимать, что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами». Женщинам, которые планируют выйти замуж за принимавших участие в спецоперации летчиков, Мосейчук «посоветовала» «найти себе черные платки».

«[Украинский] телеканал „1+1“ и его центральная ведущая Наталья Мосейчук рассказывают о будущих расправах над женами и детьми военнослужащих РФ. Все, что нужно знать о политике и стратегии Зеленского», — привело РИА «Новости» слова Кивы.

На прошлой неделе украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал убивать российских детей. В своей речи он отсылался к эсэсовцу Адольфу Эйхману. Но по всей видимости, даже на Украине его речь сочли слишком радикальной, поскольку спустя некоторое время в эфире уже другого выпуска мужчина извинился за свои слова.

Однако российских политологов слова Шарафмала не удивили. Они отметили, что последние 40 лет в украинцах с юного возраста взращивают ненависть к русским.