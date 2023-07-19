Мир 19 июля 2023, 19:29 Экс-депутат Рады Олейник заявил, что без зерновой сделки Украину ждет гибель урожая

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Россия дала ООН три месяца на выполнение меморандума. Этот срок выбрали неслучайно: дело в том, что в сентябре Украина соберет весь урожай, но его некуда будет деть. Таким мнением с «Общественной Службой Новостей» поделился экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он объяснил, что через три месяца будет собран весь урожай, при невозможности его экспортировать, он просто пропадет. Это будет коллапс на сельскохозяйственном рынке Украины. Олейник уверен, ООН придется подчиниться и выполнить требования России. В противном случае они останутся без украинского зерна, которое даже негде будет хранить в таких количествах.

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