Экс-депутат Рады Олейник: украинский народ выставит счет Порошенко за годы правления

Экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко придется рассчитаться за годы своего правления. Об этом он сказал в эфире Общественной службы новостей.

Олейник назвал Порошенко «злом», отметив, что он не стремился к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и вспомнив несколько громких политических преследований.

«За все надо отвечать. Жизнь, как универсам — зашел, берешь все подряд, но должен помнить, что в надо рассчитаться по полной. Поэтому счет украинским народом будет представлен в ближайшее время», — уверен бывший депутат.