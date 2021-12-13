Экс-депутат Рады Олейник назвал безосновательными претензии Украины к Германии

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в разговоре с ИА Nation News прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о поставках оружия из Германии. Олейник назвал претензии властей Украины безосновательными.

По словам Олейника, у Германии нет никаких обязательств перед Украиной.

«На Украине плохо знают историю. Немцы не поставляют оружие в бывшие советские страны. Они извлекли урок из истории и сказали, что не будут поставлять оружие. Надо было Резникову изучить тему. Все претензии Украины безосновательны», — заявил бывший депутат.

Резников ранее заявил, что Германия блокирует поставки «оборонительных вооружений» на Украину. Политик подчеркнул, что Украина не оставит попытки приобрести оружие у Великобритании, США и Литвы.