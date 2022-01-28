Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в нерешительности

Владимир Зеленский не стал бы затягивать принятие решений по Минским соглашениям, если бы по-настоящему хотел защитить свой народ, заявил экс-депутат Рады в эфире украинского телеканала «Наш». Об этом написало ИА НСН.

Журавский отметил, что в своей предвыборной компании Зеленский обещал обеспечить в стране мир, к чему сейчас не стремится. Если президент боится принимать решения — непонятно, зачем ему нужна была эта должность, заявил бывший депутат.