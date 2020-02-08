Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в газовом обмане людей

Сейчас население Украины платит за газ поменьше, чем раньше. Заслуги по снижению цен приписывают себе власти страны, но бывший депутат Рады уверен, что все совсем не так. Людей просто вводят в заблуждение.

«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей», — заявил в эфире «112 Украина» бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко.

По его словам, суммы в платежках уменьшились только потому, что цена на газ упала в странах Европы. Он добавил, что украинцам снова придется платить больше за коммуналку, если на европейских биржах цифры поползут вверх.

Как ранее говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель, заключение транзитного контракта с «Газпромом» помог стабилизировать ситуацию на рынке. Он заявлял, что после подписания документа может произойти снижение стоимости газа для населения.

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Контракт рассчитан на пять лет. Перед этим Киев должен был перейти на европейские стандарты управления газотранспортной системой. В свою очередь «Газпром» выплатил 2,9 миллиарда долларов «Нафтогазу».