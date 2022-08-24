Экс-депутат Рады объяснил, зачем президент Польши приехал в Киев

Целью приезда польского президента Анджея Дуды в Киев были новые территории. Такой вывод можно сделать из публикации бывшего депутата Верховной рады Ильи Кива в Telegram-канале.

«Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику. Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев», — написал он.

Дуда прибыл в столицу Украины 23 августа по приглашению ее президента Владимира Зеленского. Официально сообщалось, что состоятся двусторонние переговоры президентов и делегаций, посвященные ситуации в Украине, «поддержке Украины в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству». Президент Польши также принял участие во втором саммите форума «Крымская платформа».

Ранее ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что в планы польских властей входит ослабление Украины и управление ею через Польшу. По мнению политолога, Польша хочет сделать Украину своей «полуколонией». Об этом написали «Известия».