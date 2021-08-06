Экс-депутат Рады объяснил, кто на самом деле управляет Украиной

Украина находится под полным контролем Соединенных Штатов. Американские агенты есть во всех сферах влияния. Они формируют украинские институты власти. Такое заявление в эфире телеканала «Наш» сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Теперь они (США — прим. ред.) вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих „иностранных экспертов“, которые формируют наши институты власти», — объяснил Мураев.

По словам бывшего парламентария, власти Украины находятся в полной зависимости от МВФ. Он выразил уверенность, что если инвесторы организации откажутся от украинских облигаций, то страну ждет серьезный кризис, во время которого «пенсии опустятся до четырех долларов, а миллионы людей выйдут на улицы». Мураев добавил, что в сложившейся ситуации агрессивные высказывания украинского руководства выглядят смешно и глупо.

В конце июля экс-депутат рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно начал прозревать в вопросе реального отношения Запада к стране.