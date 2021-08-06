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    06 августа 2021, 07:27

    Экс-депутат Рады объяснил, кто на самом деле управляет Украиной

    Андрей Иванов

    Украина находится под полным контролем Соединенных Штатов. Американские агенты есть во всех сферах влияния. Они формируют украинские институты власти. Такое заявление в эфире телеканала «Наш» сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

    Экс-депутат Рады объяснил, кто на самом деле управляет Украиной

    «Теперь они (США — прим. ред.) вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих „иностранных экспертов“, которые формируют наши институты власти», — объяснил Мураев.

    По словам бывшего парламентария, власти Украины находятся в полной зависимости от МВФ. Он выразил уверенность, что если инвесторы организации откажутся от украинских облигаций, то страну ждет серьезный кризис, во время которого «пенсии опустятся до четырех долларов, а миллионы людей выйдут на улицы». Мураев добавил, что в сложившейся ситуации агрессивные высказывания украинского руководства выглядят смешно и глупо.

    В конце июля экс-депутат рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно начал прозревать в вопросе реального отношения Запада к стране.