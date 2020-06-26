Экс-депутат Рады назвал условия прекращения войны на Донбассе

По данным телеканала «Царьград», он считает это единственным условием прекращения гражданской войны. «Я думаю, пора включить Донбасс в состав РФ и закончить эту войну», — заявил он.

Ранее стало известно, что на Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией. Киев намерен продолжить разрыв этих документов, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.