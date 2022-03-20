Экс-депутат Рады назвал способ восстановить Украину

Возвращение награбленного украинскими олигархами поможет восстановить страну. Об этом заявил лишенный мандата депутата Илья Кива.

«Путин придет, порядок наведет — именно этого больше всего боится олигархический строй страны. Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество», — сказал экс-депутат Рады в своем видеообращении в Telegram-канале.

Он добавил, что олигархам разрешили разграбить всю украинскую экономику. Взамен бизнесмены должны быть держать под контролем информационное и политическое поле, выполняя задачи западных кураторов. Теперь олигархи боятся, что им придется отвечать за ранее совершенные преступления, когда на Украине найдет действовать закон и порядок.

«Когда кто-то задет вопрос — на что мы восстановим Украину? — я отвечу: мы заставим вернуть награбленное в украинский бюджет и этого хватит на две страны», — отметил Кива.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.