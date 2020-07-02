Экс-депутат Рады назвал причины, по которым Киев боится возвращения Донбасса

В Киеве опасаются возвращения Донбасса под контроль Украины. Страх украинских властей связан с необходимостью выплачивать жителям этих территорий пенсии и возможными судебными делами.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев объяснил в эфире канала «НАШ», чего именно боится Киев. Разговор с журналистами политик опубликовал на своем YouTube-канале.

«Должны платить им пенсии, <…> надо искать резервы — восстанавливать территории. Можно проводить расследования, кто стрелял. И станет очевидно, кто герой, а кто — военный преступник. Сразу же надо возбуждать уголовные дела. <…> Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают», — заявил Мураев.

Он заметил, что в таком случае «придется отвечать за очень многие вещи».

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. После госпереворота на Украине в феврале 2014-го республики заявили о своей независимости от киевской власти. По данным, приведенным ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тысяч человек.