  • Экс-депутат Рады назвал Порошенко пьяным чучелом

    27 ноября 2019, 01:59

    Ирина Нагайникова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал российские власти в Twitter. Экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин отреагировал нецензурной бранью. Об этом сообщил «Царьград».

    Порошенко написал, что в течение пяти лет боролся с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Пьяное чучело. Кому ты интересно?» — прокомментировал публикацию бывший депутат.

    Комментарий Добкина набрал более 500 лайков.

    Ранее Порошенко выступил с обвинениями в адрес российского президента на Международной конференции по безопасности в Галифаксе.