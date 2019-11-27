Экс-депутат Рады назвал Порошенко пьяным чучелом

Порошенко написал, что в течение пяти лет боролся с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Пьяное чучело. Кому ты интересно?» — прокомментировал публикацию бывший депутат.

Комментарий Добкина набрал более 500 лайков.

Ранее Порошенко выступил с обвинениями в адрес российского президента на Международной конференции по безопасности в Галифаксе.