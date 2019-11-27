Экс-депутат Рады назвал Порошенко пьяным чучелом
Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал российские власти в Twitter. Экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин отреагировал нецензурной бранью. Об этом сообщил «Царьград».
Порошенко написал, что в течение пяти лет боролся с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Пьяное чучело. Кому ты интересно?» — прокомментировал публикацию бывший депутат.
Комментарий Добкина набрал более 500 лайков.
Ранее Порошенко выступил с обвинениями в адрес российского президента на Международной конференции по безопасности в Галифаксе.