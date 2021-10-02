Экс-депутат Рады Мураев заявил о плане раздела Украины

В случае новых масштабных протестов на Украине существует угроза раздела территории страны между соседними государствами, считает бывший депутат Рады Евгений Мураев.

В эфире телеканала «Украина 24» политик подчеркнул, что негативно относится к неконтролируемой «уличной демократии», поскольку Украина, по его словам, может не пережить «третьего Майдана».

«На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние — нас просто поделят», — заявил Мураев.

Он также обратился к украинцам, которые считают, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Такая позиция, по его словам, приведет к десятилетиям переходного периода. В пример экс-депутат Рады привел ситуацию в непризнанном Косово.

Эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский рассказал, что в американских лабораториях на Украине ставят биологические опыты на военных. По его словам, специалисты работают с опасными патогенами. Александровский пояснил, что есть несколько направлений исследований.