Мир 16 августа 2023, 07:35 Экс-депутат предсказал недолгое пребывание Финляндии в НАТО Экс-депутат Туртиайнен: Финляндия не сможет долго быть в составе НАТО pxhere.com

Читать 360tv в

Финляндия вряд ли надолго задержится в составе Североатлантического альянса. Это сотрудничество не принесло стране большой пользы. С таким заявлением выступил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен на Московской конференции по международной безопасности. Его слова представило РИА «Новости».

«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — указал Туртиайнен.

Реклама

Экс-депутат подчеркнул, что пребывание в составе НАТО принесло государству только вред, однако граждане не смогли открыто выразить свой протест на этот счет.

«Конечно, у финских граждан не было возможности озвучить свое мнение по вопросу присоединения к НАТО», — подчеркнул Туртиайнен.

По его словам, в стране пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели интеграции в блок.

Финляндия и Швеция на фоне начала спецоперации на Украине подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Уже 4 апреля Финляндия стала 31-м членом Альянса.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что угроза безопасности России со стороны Польши и Финляндии кратно выросла. Министр обороны назвал вступление Финляндии в НАТО и аналогичные планы Швеции «серьезным дестабилизирующим фактором».