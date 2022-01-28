Экс-депутат Килинкаров: действия США приведут Украину к поражению в Донбассе

Бывший депутат Спиридон Килинкаров считает, что действия правительства США, которые подталкивают Украину к войне, приведут ее к поражению в конфликте с Донбассом. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что Штаты нагнетают ситуацию на Украине, снабжая их оружием и уверяя, что в стране сильная армия. При этом страны Запада эвакуируют из Киева своих граждан.

«Получается, что американцы, британцы, которые снабжают Украину оружием и толкают ее на войну, хотят поражения Украины в конфликте с Донбассом и лишения ее государственности», — считает Килинкаров.