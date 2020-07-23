Экс-депутат Госдумы: афроамериканцы покончат с США при проигрыше Трампа на выборах

Экс-депутат уверен, что, если этого не произойдет, бунты в стране продолжатся, а те, кто в них участвуют, победят. Он рассказал, что будет, если Трамп не победит.

«Если этого не случится, афроамериканцы покончат с Соединенными Штатами Америки, и США больше не будут представлять угрозу миру», —уверен Бабурин.

Он полагает, что при проигрыше Трампа ядерное оружие может попасть в руки «бунтовщиков», а это уже угроза для всего мира.

Бабурин подчеркнул, что для России нынешний президент США не друг, однако он большой патриот своей страны.