Экс-член ООН Игорь Никулин: коронавирус создали в лаборатории

Никулин подчеркнул, что его теорию подтверждает гибридный характер вируса. По его словам, проверить место создания непросто. Тем не менее, искусственное происхождение инфекции очевидно.

«COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши, коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла», — добавил военный эксперт.

Никулин предложил международным наблюдателям проверить американские лаборатории. В противном случае США останутся первыми подозреваемыми в создании коронавируса.