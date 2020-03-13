Экс-член ООН Игорь Никулин: коронавирус создали в лаборатории
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус разработали в лаборатории. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Никулин подчеркнул, что его теорию подтверждает гибридный характер вируса. По его словам, проверить место создания непросто. Тем не менее, искусственное происхождение инфекции очевидно.
«COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши, коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла», — добавил военный эксперт.
Никулин предложил международным наблюдателям проверить американские лаборатории. В противном случае США останутся первыми подозреваемыми в создании коронавируса.