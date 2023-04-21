Мир 21 апреля 2023, 19:27 Экс-чиновников Минобороны Украины обвинили в причинении многомиллионного ущерба государству Прокуратура: экс-чиновников обвинили в нанесении ущерба Минобороны Украины на $300 тысяч Фото: Министерство обороны Украины

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Бывший руководитель одного из департаментов Минобороны Украины и экс-заместитель главы ведомства обвиняются в нанесении ущерба государству на сумму свыше 300 тысяч долларов (более 11 миллионов гривен). Об этом заявила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны в своем Telegram-канале.

«Двадцать первого апреля 2023 года при процессуальном руководстве прокурора САП межведомственная следственная группа предъявила новое обвинение бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему руководителю одного из департаментов министерства», — сказано в сообщении.

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Во время закупок питания для армии чиновники нанесли многомиллионный ущерб государству. По информации следствия, они в период с декабря 2020-го по январь 2021 года заключили соглашения о закупке услуг по организации питания для ВСУ. При этом военные сами должны были забирать продовольствие.

Министерство обороны понесло ущерб в размере 11,23 миллиона гривен (307 тысяч долларов), а Вооруженные силы Украины — в размере свыше 693 тысяч гривен (почти 19 тысяч долларов). Прокуратура не назвала фамилии фигурантов дела.