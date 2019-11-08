Экс-чиновника Минкультуры Мазо отпустили под залог

Венский суд принял решение освободить бывшего чиновника российского Минкультуры Бориса Мазо под залог в 25 тысяч евро. Экс-чиновник на родине является фигурантом уголовных дел о хищениях, связанных с объектами культуры, и отмывании денег.

Мазо, задержанного накануне, 7 ноября, суд Вены постановил освободить под залог в 25 тысяч евро. Бывшему российскому чиновнику при этом запрещено покидать территорию Австрии, сообщила газета «Известия».

Бывшая супруга и сын экс-чиновника также являются фигурантами расследования, которое ведется в связи с отмыванием денег. Они были задержаны в Испании.

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«Они воспользовались правом не отвечать на вопросы. Дежурный судья принял решение оставить их на свободе, оба обязаны являться в суд 1 и 15 числа каждого месяца, у них забрали паспорта и запретили покидать страну», — рассказали в Высшем суде Андалусии. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Мазо проходит сразу по двум громким делам в России о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По «делу реставраторов» его считают причастным к хищению 100 миллионов рублей. Во втором разбирательстве фигурирует уже сумма в 4,5 раза больше.