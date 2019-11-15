Экс-чиновник Минкультуры Мазо попросил у Австрии политубежища

Бывший чиновник Минкультуры России Борис Мазо попросил предоставить ему политическое убежище в Австрии. В родной стране на него заведены уголовные дела об отмывании денег и хищениях.

Экс-чиновника Минкультуры Мазо отпустили под залог Подробнее

Как рассказал адвокат экс-чиновника Владислав Мусияка РИА «Новости», Мазо хочет убежища, так как уверен, что стал фигурантом дела из-за политических мотивов.

Бориса Мазо задержали 7 ноября 2019 года, но на следующий день его отпустили под залог в 25 тысяч евро. По решению суда ему запретили выезжать за пределы Австрии.

Как сообщала полиция Вены, экс-чиновника задержали по запросу Испании.

Сначала российский чиновник проходил по «делу реставраторов» и хищении суммы 100 миллионов рублей при реставрации памятников архитектуры. Мазо огласили приговор в октябре 2017 года, но ему удалось выйти на свободу и не попасть под срок, так как он полтора года провел в СИЗО.

Позже на него завели второе уголовное дело о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство новых корпусов Эрмитажа. Мазо в это время не было в России, поэтому суд выдал санкцию на заочный арест.