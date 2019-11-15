Экс-чиновник Минкультуры Мазо попросил у Австрии политубежища
Экс-чиновника Минкультуры Мазо отпустили под залогПодробнее
Как рассказал адвокат экс-чиновника Владислав Мусияка РИА «Новости», Мазо хочет убежища, так как уверен, что стал фигурантом дела из-за политических мотивов.
Бориса Мазо задержали 7 ноября 2019 года, но на следующий день его отпустили под залог в 25 тысяч евро. По решению суда ему запретили выезжать за пределы Австрии.
Как сообщала полиция Вены, экс-чиновника задержали по запросу Испании.
Сначала российский чиновник проходил по «делу реставраторов» и хищении суммы 100 миллионов рублей при реставрации памятников архитектуры. Мазо огласили приговор в октябре 2017 года, но ему удалось выйти на свободу и не попасть под срок, так как он полтора года провел в СИЗО.
Позже на него завели второе уголовное дело о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство новых корпусов Эрмитажа. Мазо в это время не было в России, поэтому суд выдал санкцию на заочный арест.