Мир 08 мая 2023, 01:13 Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США обвиняют в атаке на Кремль из-за скверного руководства Байдена Экс-аналитик ЦРУ Флейц: США обвиняют в атаке на Кремль из-за неумелого руководства Байдена РИА «Новости»

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Весь мир обвиняет Соединенные Штаты в организации атаки дронов на Кремль из-за неумелого руководства президента США Джо Байдена. Такое мнение в интервью телеканалу Newsmax высказал бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц.

«На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80% зрителей посчитали, что за этим (атакой — прим. ред.) стоит Вашингтон», — отметил Флейц.

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По мнению экс-аналитика, Байден не обладает качествами мирового лидера и не умеет подавать информацию. Эти два качества президента делают ситуацию еще более опасной.

Флейц уверен, что если целью этого теракта было покушение на жизнь российского президента Владимира Путина, то планированием, организацией и исполнением занимались «настоящие дураки».

Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Небольшие повреждения получили два медных листа на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца