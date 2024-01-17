Мир 17 января 2024, 08:09 Экс-аналитик ЦРУ заявил, что РФ со временем укрепит свои позиции на Украине Экс-аналитик ЦРУ Биби: позиции РФ на Украине станут сильнее ВС России / РИА «Новости»

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Преимущество ВС России над ВСУ со временем будет только возрастать, а переговорные позиции Запада — слабеть. Такое мнение выразил экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.

«На мой взгляд, русские явно выигрывают», — сказал аналитик.

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По его мнению, российские военнослужащие эффективно «перемалывают» военный потенциал ВСУ. Украинская оборона развалится на фоне больших потерь. В результате падения фронта Запад лишится переговорных возможностей, чтобы отстоять «свои интересы» на Украине, добавил Биби.

Если США продолжат курс на затягивание украинского конфликта, то Россия лишь усилит свои позиции, подытожил он.

Российские военнослужащие перехватили инициативу и продолжают наступательные действия по всем направлениям. Бойцы ВСУ на Купянском направлении заявили, что россияне идут «волнами», каждая из которых сильнее предыдущей.