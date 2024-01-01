Мир 01 января 2024, 07:35 Экс-аналитик ЦРУ предупредил о возможных провокациях НАТО «под ложным флагом» Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО устроит провокацию для ввода войск на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Администрация президента США Джо Байдена может пойти на провокацию, чтобы ввести войска НАТО на Украину. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Экс-аналитик рассказал, что услышал от эксперта мнение, что НАТО придется ввести войска на Украину. Поводом может послужить якобы «нападение» России на одну из стран Североатлантического альянса. Вашингтон может попытаться провести «операцию под ложным флагом» против Польши или стран Прибалтики.

Реклама

«Они настолько сумасшедшие, чтобы пойти на это ради попытки избежать полного провала на Украине? Я бы очень хотел сказать, что это не так, но не могу», — заявил Макговерн.

В начале декабря Байден заявил, что после победы над Украиной Россия нападет на страны НАТО. В Белом доме назвали высокой вероятность прямого столкновения альянса и РФ. Посол в США Анатолий Антонов назвал такую риторику недопустимой для ядерной державы и заявил, что власти Штатов потеряли связь с реальностью.