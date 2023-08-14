Мир 14 августа 2023, 19:09 Экс-аналитик ЦРУ объяснил важность Одессы для России Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса имеет большое значение для России РИА «Новости»

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Одесса исторически важна для России и имеет для нее большое значение, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру. Беседу опубликовали на видеохостинге YouTube.

Джонсон обратил внимание на ситуацию с Техасом, присоединенным к США, и предложил представить, что этот штат снова станет подконтрольным Мексике.

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«Представьте, с каким рвением большинство американцев захотят вернуть эту территорию обратно и обеспечить ее сохранность в составе Америки. То же самое в России», — указал он.

По оценке экс-аналитика ЦРУ, Россия располагает необходимыми военными мощностями, чтобы продолжать двигаться вперед.

Ранее он уже выдвигал мнение о том, что Украина вполне может потерять Одессу из-за неспособности ВСУ вести боевые действия в полном объеме. Шансы украинской стороны удержать контроль над городом снижаются неуклонно, подчеркнул Джонсон.