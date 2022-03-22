Экс-агитатор киевского режима рассказал, почему перестал распространять фейки о России

Украинский экс-агитатор Владислав Ковтуненко перестал распространять фейки о российской армии. Причиной является жестокость украинских неонацистов, сказал он.

Ковтуненко признался, что ранее занимался распространением ложной информации о действиях украинской армии. Он вел агитацию путем электронной переписки, рассказывая об «успехах» ВСУ.

«Вел переписку в целях агитации с людьми. Рассказывал, как украинская армия ведет „успешные“ бои с российской», — сказал Ковтуненко.

Мнение экс-агитатора о действиях ВСУ изменилось после посещения зоны спецоперации, написал ТАСС. По словам Ковтуненко, он увидел обстрелы жилых домов националистами.

«Потом, когда попал под определенные обстоятельства, а именно обстрелы, и понял, что рушатся дома знакомых, друзей, поменял свое мнение и поехал со своей семьей на территорию России с последующим выездом в другие страны», — рассказал он.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Российские власти заявили, что удары направлены только на военные объекты и локации националистов. Мирному населению, по словам Минобороны, ничего не угрожает.



