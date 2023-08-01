Мир 01 августа 2023, 00:12 Экс-агент ЦРУ заявил об уничтожении «чудо-оружия» ВСУ на Украине Экс-агент ЦРУ Рикардс: американское оружие ВСУ уничтожено на поле боя в зоне СВО Pxhere

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Военную технику, которую США передали Украине, уничтожили в боях. Она не способствовала достижению успеха в контрнаступлении ВСУ, заявил бывший агент ЦРУ Джим Рикардс. Его слова привел YouTube-канал London Real.

«„Чудо-оружие“ не сработало. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое», — сказал Рикардс.

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По его словам, конфликт может закончиться даже раньше, поэтому украинский президент Владимир Зеленский и выпрашивает боеприпасы.

Бывший советник ЦРУ отметил, что не так давно видел новости о горящем немецком танке Leopard 2. После этого Рикардс сделал вывод, что российские военные и их с успехом ликвидируют.

Жители США и Европы начинают понимать, что страдает их экономика, из-за украинского кризиса истощаются их боезапасы, и что в приближающемся разорении этих государств виноваты совсем не русские.

Эффективность в уничтожении бронетехники ВСУ показала модифицированная версия боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор». На это обратил внимание отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу. По его словам, российские силы умело сопротивляются контрнаступлению украинских военных на земле. Также ВС России используют авиацию для ударов по подразделениям противника.