Мир 31 июля 2023, 21:35 Экс-агент ЦРУ заявил об уничтожении большей части 155-миллиметровых артустановок ВСУ Экс-агент ЦРУ Джонсон: дроны ВС России уничтожили большую часть155-мм артустановок ВСУ РИА «Новости»

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Российские бойцы ликвидировали большую часть артиллерийских установок калибра 155 миллиметров у ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, у украинских военных нет достаточного количества артиллерии, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у ВСУ находятся на исходе.

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«Атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее», — сказал Джонсон.

Именно по этой причине, как заметил бывший аналитик ЦРУ, глава Белого дома Джо Байден принял непростое решение передать ВСУ кассетные бомбы. Как считает Джонсон, в США просто не осталось конвенциональных боеприпасов калибра 155 миллиметров.

ВС России нанесли удар по штабу и месту проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты украинских боевиков в Запорожской области. Также российские бойцы за сутки отразили атаку националистов в районе населенного пункта Успеновка, добавили в Минобороны РФ. Кроме того, ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.