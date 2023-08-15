Мир 15 августа 2023, 05:54 Экс-агент ЦРУ заявил о плане Польши по вторжению на Украину Экс-агент ЦРУ Джонсон: Польша собирается вторгнуться на Украину РИА «Новости»

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Польские власти планируют устроить вторжение на Западную Украину. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube рассказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, если Польша предпримет подобную попытку, то ответ России не заставит себя долго ждать.

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«Зависит от Запада, расширятся ли боевые действия. <…> Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, <…> то Россия может поменять свои цели», — отметил экс-агент.

Он добавил, что главная цель российских войск заключается в ослаблении ВСУ. Как заявил Джонсон, достижение этой задачи позволит российским бойцам форсировать Днепр и освободить Одессу.

На украинские территории засматривается не только Польша. Ранее обозреватель Юдзи Коянаги написал о претензиях Румынии на Северную Буковину. В городе Сучава висят информационные щиты с надписью: «Есть только одна Буковина». Единую территорию когда-то разделили между Румынией и Украиной.