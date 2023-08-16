Мир 16 августа 2023, 00:25 Экс-агент ЦРУ рассказал, когда ВСУ выдохнутся Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ выдохнутся через четыре-пять недель РИА «Новости»

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Через месяц Вооруженные силы Украины прекратят контрнаступление. Такое мнение высказал экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», — заявил Джонсон.

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По словам бывшего агента, украинская армия несет большие потери на поле боя. Кроме того, у ВСУ кончается вооружение.

В понедельник, 15 августа, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины почти полностью исчерпали свой ресурс.

По словам главы Минобороны, украинским военным не удалось добиться весомых результатов в контрнаступлении, несмотря на всестороннюю помощь и огромную поддержку со стороны западных стран.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 123 тысячи человек.