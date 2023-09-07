Мир 07 сентября 2023, 07:45 Экс-агент MI6 рассказал, почему Запад игнорировал провал контрнаступления ВСУ Экс-агент MI6 Крук: США и страны Запада признали провал ВСУ Министерство обороны Украины

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США и страны Запада поняли, что украинское контрнаступление потерпело провал, но они еще не смогли «пережить» этот факт. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-агент MI6 Аластер Крук.

«Я думаю, что они признали это, в том числе и в Белом доме», — отметил он.

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По словам экс-разведчика, США не смогут смириться с поражением, поэтому продолжат поставлять Украине оружие.

«Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен», — добавил Крук.

Он заключил, что эскалация конфликта не сможет ни к чему привести. В то же время Белый дом продолжит обострять ситуацию и позволит Украине наносить беспилотниками удары по территории России.

«Но всему есть предел, однажды все может пойти не так, и тогда ситуация еще больше обострится. Поэтому я думаю, что они просто не могут это пережить», — сообщил экс-агент MI6.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве заявил, что США потратят конфискованные у подсанкционных российских бизнесменов деньги на поддержку ВСУ.