Оборонный комплекс США разделился на два полюса после прихода к власти президента Джо Байдена. Это явный признак упадка «американской империи», заявила бывший спецагент ФБР и эксперт по анализу разведданных Колин Роули.

Она напомнила о недавнем письме 124 отставных американских генералов, которые усомнились в психическом и физическом здоровье Байдена. На фоне этого авторы обращения затронули и президентские выборы в стране, прошедшие в 2020 году. Письмо отставных генералов раскритиковали действующие военные.

«Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США», — пояснила Роули в интервью РИА «Новости».

По ее словам, разделение распространилось уже и на военно-промышленный комплекс. Такая поляризация, как подчеркнула экс-агент, совершенно беспрецедентна. Наблюдаемое стремлений правого и левого лагерей превратить друг друга в козлов отпущения, по ее мнению, выглядит одинаково нелепо.

Роули добавила, что из-за «упадка империи США-НАТО-Израиль» усугубляются борьба за влияние и коррупция в американских верхах. Политика национальной безопасности Штатов, по ее мнению, сейчас вообще выглядит абсурдно. Ведь обе политизированные стороны готовы использовать даже ядерные бомбы лишь бы «сохранить контроль империи». Такая борьба за влияние, по ее мнение, была бы уморительной даже для марсиан.