Мир 16 декабря 2023, 08:39 Экс-адвокату Трампа придется выплатить миллионный штраф сотрудникам избиркома Суд обязал экс-адвоката Трампа выплатить штраф в 148 млн долларов за клевету Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Суд Джорджии назначил адвокату экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани штраф в размере свыше 148 миллионов долларов. Юристу придется выплатить деньги двум сотрудникам избиркома по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом заявил представитель избиркома штата Джорджия Гэбриэл Стерлинг, сообщил телеканал CNBC.

Штраф назначили из-за клеветы в адрес Руби Фримена и Шайе Мосса. Джулиани обвинил двух сотрудников избиркома в том, что они якобы подтасовали результаты выборов в штате Джорджия.

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По информации издания Politico, юрист уже имеет многомиллионные долги, поэтому вряд ли сможет выполнить решение суда. Джулиани планирует обжаловать вердикт, так как считает его абсурдным.

Ранее суд Колорадо признал экс-лидера США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия в 2021 году. По словам судьи Сары Уоллес, бывший глава государства «участвовал в восстании» 6 января. Она добавила, что, несмотря на это, экс-президент имеет право участвовать в президентских выборах и оставаться в первичном бюллетене кандидатов.