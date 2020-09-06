Экс-адвокат Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн раскрыл его отношение к российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом, как сообщил The Washinpton Post, Коэн написал в своей книге, которая называется «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трамп».

В материале указано, что Трампу нравится Путин и то, как он управляет страной. Из книги Коэна следует, президенту США нравилось то, что российскому лидеру удалось «взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией».

Другой причиной симпатии к Путину, как пишет Коэн, стала любовь Трампа к деньгам — глава Белого дома считал российского лидера «богатейшим человеком мира». В материале указано, что Трамп даже намеревался подарить Путину апартаменты в башне «Трамп-Тауэр».

Скоро Соединенным Штатам предстоит пройти через очередной политический аттракцион — ноябрьские выборы президента страны. Кто бы ни оказался в Белом доме в следующем году, ему придется иметь дело с необратимыми изменениями в США. Что же такого сделал Трамп с внешней политикой «главного мирового арбитра» — в материале «360».