Экс-адвокат Трампа допустил, что он тайно подписал себе помилование

Бывший президент США Дональд Трамп мог застраховать себя и своих родных от вероятных обвинений. Экс-адвокат покинувшего Белый дом политика Майкл Коэн заявил о возможном тайном помиловании, подписанным Трампом.

Коэн в эфире телеканала MSNBC вспомнил о 73 помилованных американским лидером перед его уходом с президентского поста. В списке не было ни имени Трампа, ни его детей. Адвокат счел ситуацию странной.

«Это не похоже на Трампа. <…> Думаю, он на самом деле помиловал себя и приберег помилования для своих детей и Руди (личный адвокат Дональда Трампа Рули Джулиани — прим. ред.)», — предположил юрист.

Он допустил, что бумаги «где-то спрятаны». Трамп пустит документы в ход, если его или близких обвинят по уголовной статье на федеральном уровне. В конституции, напомнил Коэн, нет указания на обязательное раскрытие полных списков помилованных.

Сам Дональд Трамп не комментировал тему вероятного помилования себя и своей семьи. Перед уходом он объявил о помиловании 73 человек, а 70 осужденным смягчил наказание.