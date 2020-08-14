Экс-адвокат президента США пообещал рассказать, как Трамп использовал Россию

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа». Там он пообещал рассказать о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Фрагменты предисловия опубликовал портал Axios.

«Трамп вступил в сговор с русскими, но не изощренными способами, которые представляли себе его недоброжелатели. <…> Трамп обманул на выборах, при попустительстве России — это вы обнаружите на страницах книги, потому что победа всегда была его бизнес-моделью и образом жизни», — приводит текст предисловия издание.

Книга экс-адвоката Трампа должна выйти 8 сентября.

Майкл Коэн участвовал в избирательной кампании Трампа в качестве советника по юридическим вопросам. Позже он был осужден за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу. В мае его выпустили под домашний арест из-за коронавируса.

Ранее спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что у спецслужбы США якобы есть доказательства вмешательства России в будущие выборы президента страны.