Мир 22 марта 2023, 05:33 Экономящих на туалетной бумаге людей стало больше во Франции Dons solidaires: во Франции вдвое выросло число жителей, экономящих на туалетной бумаге uns

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Число французов, вынужденных экономить на средствах гигиены из-за экономического кризиса, удвоится с 2021 года. Об этом стало известно благодаря результатам исследования, проведенного по заказу Ifop для национальной организации Dons solidaires.

По мнению газеты Liberation, опубликовавшей результаты исследования, в условиях инфляции цена на средства гигиены является не меньшей проблемой, чем чрезмерные расходы на электроэнергию и рост цен на продукты питания.

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«Для того чтобы сохранить возможность ежедневно питаться, согреваться, продолжать ездить на работу, люди вынуждены жертвовать доступом к основным средствам гигиены», — заявил изданию генеральный делегат ассоциации Dons solidaires Доминик Безансон.

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Количество людей, вынужденных контролировать расход туалетной бумаги, увеличилось более чем в два раза с 2021 года (с 6% до 13%).

Число жителей страны, которые не имеют возможности свободно мыть голову, увеличилось более чем в два раза (с 6% до 12%). Не используют мыло или гель для душа 8%, что вдвое больше прошлого результата. Наименьшее увеличение произошло среди тех, кто не использует зубную пасту — с 4% до 7%.

Ранее Политолог Юрий Самонкин заявил, что Европу ждет сепаратизм из-за экономического кризиса. Он сказал, что власти не могут помочь местным жителям с огромными счетами за свет и ценами в магазине, однако могут найти деньги на спонсирование киевского режима.