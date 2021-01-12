Власти Турции призвали граждан экономить воду

Турция переживает период засухи, некоторые водоемы полностью исчерпаны. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, призвав жителей сократить потребление воды наполовину.

Политик сообщил, что количество осадков, выпавших в 2020 году, было намного ниже сезонных норм, несмотря на недавнее наводнение, передал телеканал NTV.

Чтобы засуха не стала самой сильной за последние сто лет, турецкие власти ускоряют строительство ирригационных сооружений, плотин и водохранилищ, а также разработку подземных источников воды, добавил Эрдоган.

Он также заявил, что «существует значительный потенциал экономии питьевой воды». По словам президента, с помощью рационального использования и сознательного потребления можно экономить до 50% водных ресурсов.

«Нам всем вместе нужно принимать меры перед угрозой засухи — от бытового потребления до сельскохозяйственных нужд», — призвал политик.

По словам Эрдогана, потребление воды в стране значительно выросло на фоне пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, ежедневно в Турции выявляют около 10 тысяч случаев COVID-19.