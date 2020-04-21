Экономисты высказали свое мнение о ценах на нефть

Масленников считает, что ситуация с ценами на нефть была предсказуема. Понижение связано с сжатием спроса.

«Это приостановка деловой активности в подавляющем большинстве экономик… В тех же США в отключенном состоянии находятся бизнесы, создающие примерно треть валового внутреннего продукта, отсюда и ожидание падения во II квартале достаточно серьезное у всех», — объяснил экономист.

Юшков же напомнил о вчерашнем падении цены на нефть марки WTI и возникшей панике на бирже. Он пояснил, что в подобных ситуациях инвесторы считают, что избавиться от нефтяных активов, ценных бумаг, фьючерсов — это более безопасное решение.