Экономист Зубец прокомментировал слова Псаки об экономике России

Экономист Алексей Зубец выразил мнение о словах пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки насчет того, что США «сокрушили экономику» России. Об этом сообщил RT.

«Им необходимо заявить о том, что они победили. А после этого можно говорить, что… мы (США — прим. ред.) начнем какой-то откат, связанный с нормализацией отношений», — считает экономист.

По его мнению, это попытка наладить отношения с Россией. По его словам, правительство США предпримет попытки не допустить мирового кризиса.