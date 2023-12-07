Мир 07 декабря 2023, 19:02 Экономист Зубец заявил, что прогноз инвестиционного Saxo Bank о будущем мировой экономики не сбудется

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Датский инвестиционный банк Saxo Bank представил свои «шокирующие прогнозы» о будущем мировой экономики и рынков на 2024 год. Но с вероятностью в 99,9% он не сбудется, сообщил экономист Алексей Зубец в эфире радио«Комсомольская правда».

По прогнозам банка, в США закончится капитализм, а на выборах победит независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший. Зубец отметил, что даже если все инвесторы захотят забрать свои деньги из США, то кризиса не будет.

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«Внешним инвесторам принадлежит около трети американского госдолга. Две трети находится внутри страны и даже если треть убежит, то это не катастрофа», — подчеркнул экономист.