02 мая 2023, 15:51
Экономист Зубец рассказал о заинтересованности Китая в развитии Северного морского пути
Руководство Китая особенно заинтересованно в развитии Северного морского пути, который является кратчайшим между Европой и Азией, на фоне обострения политических отношений с США. Об этом сообщил экономист Алексей Зубец в эфире радиостанции Sputnik.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, дополняющий план развития Северного морского пути до 2035 года. По словам специалиста, власти Китая опасаются перекрытия путей в Европу, стране необходим резервный вариант.
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Зубец отметил, что вложения в развитие проекта обязательно окупятся. К тому же, Севморпуть имеет огромное будущее в связи с потеплением климата, добавил эксперт.
Северный морской путь
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