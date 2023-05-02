Мир 02 мая 2023, 15:51 Экономист Зубец рассказал о заинтересованности Китая в развитии Северного морского пути

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Руководство Китая особенно заинтересованно в развитии Северного морского пути, который является кратчайшим между Европой и Азией, на фоне обострения политических отношений с США. Об этом сообщил экономист Алексей Зубец в эфире радиостанции Sputnik.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, дополняющий план развития Северного морского пути до 2035 года. По словам специалиста, власти Китая опасаются перекрытия путей в Европу, стране необходим резервный вариант.

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Зубец отметил, что вложения в развитие проекта обязательно окупятся. К тому же, Севморпуть имеет огромное будущее в связи с потеплением климата, добавил эксперт.